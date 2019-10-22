  1. Пятый канал
  4. «Долго скрывала»: Дакота прокомментировала роман с женщиной

«Долго скрывала»: Дакота прокомментировала роман с женщиной

, 17:00 Видео 323

Певица ответила на слухи о «розовых» отношениях и опровергла другие сплетни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ritadakota

В сети появились слухи о романе Риты Дакоты с ее подругой известной ведущей личностных тренингов Еленой Блиновской. Сплетня о «розовом» романе так впечатлила 29-летнюю певицу, что она вынуждена была срочно записать видеообращение к подписчикам в Instagram.

«Я думала рубрика „Марат Сафин“ была верхом, но, нет, это не потолок! Повеселили. Но хотелось бы обратиться к фан-базе, которые топят за меня. Все, что говорят про меня в интернете — вранье. Просто хайп на моем имени!» — заявила в ролике поп-дива.

Рита Дакота всерьез взялась за сплетников и «прошлась» по всем слухам, которые когда-либо о ней пускали в сети.

«Все вранье! И роман с Маратом Сафиным, потрясающий, который я так долго скрывала. С Маратом, с которым я даже не знакома! И до не давнего времени, если бы не пресса, мы бы даже не поздоровались. Или роман с Леночкой Блиновской — счастливой женой и мамочкой четверых детей… Или шестой палец! Все там считали, что у меня шесть пальцев, делали скрины…» — сказала звезда.

Певица лишь повеселилась от новой сплетни, однако для самых непонятливых на всякий случай все-таки опровергла слух о «розовом» романе.

«И с Леной я не сплю, нет, нет!» — подвела финальную черту знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота показала сногсшибательную фигуру в купальнике.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.63
-0.13 70.92
-0.25
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

17:49
«Мой король»: Феофилактова показала своего богатого возлюбленного
17:40
Терпящий бедствие траулер в Баренцевом море взят на буксир
17:31
«Все средства хороши»: бездетная финалистка «Голоса» задумалась об ЭКО
17:24
Минаков снят с боя с Айялой из-за проблем с американской визой — интервью
17:16
Лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека Мэтта Дэймона и Софии Ричи
17:09
Сотрудник автосервиса на люксовом Porsсhe сбил девушку в Петербурге

Сейчас читают

Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев