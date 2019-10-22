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  4. «Нормандскому формату тяжело»: в Кремле оценили возможность проведения саммита

«Нормандскому формату тяжело»: в Кремле оценили возможность проведения саммита

, 16:09 Интервью 13

Дмитрий Песков объяснил причины, по которым новая встреча «нормандской четверки» задерживается.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

В Кремле прокомментировали сложности с саммитом в «нормандском формате». Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сроков проведения новой встречи «нет и быть не может» из-за желания одной из стран изменить изначально установленные условия.

Представитель Кремля подчеркнул: страны-участницы саммита в «нормандском формате» согласовали определенный комплекс договоренностей. Однако теперь одна из сторон «допускает отхождения» от него. Это, по словам Пескова, создает затруднения в подготовке «возможного и столь необходимого» нового саммита.

«Нормандскому формату сейчас тяжело», — резюмировал он.

Кроме того, пресс-секретарь напомнил о позиции Владимира Путина — сначала провести подготовку, а только потом саммит. Но в силу того, что «постоянно меняется запросная позиция» одной из стран-участниц, говорить о конкретных датах пока не приходится.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Меркель и Зеленский оценили возможность встречи в «нормандском формате».

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