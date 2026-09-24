Поликлиники, технологии и регионы: что изменит рост расходов на медицину в России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 41 0

В новом финансовом плане на сферу здравоохранения предусмотрено примерно на 8% больше средств, чем годом ранее.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В Союзе пациентов оценили рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета

Рост расходов на здравоохранение в проекте федерального бюджета позволит продолжить развитие ключевых направлений отрасли. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

По его словам, расходы на сферу охраны здоровья граждан вырастут примерно на 8% по сравнению с текущим годом.

«Нам, как Всероссийскому Союзу Пациентов, крайне важно вложение государства, рост вложений государства в эту сферу, в сферу охраны здоровья граждан. И мы видим определенный рост, там почти рост расходов приближается около 8% к прошлому году, к текущему году», — сказал Жулев.

Он отметил, что в бюджетном пакете учтены основные направления развития здравоохранения: модернизация первичного звена, высокотехнологичная медицинская помощь, федеральные проекты и программы, а также социальная поддержка медицинских работников.

По мнению эксперта, важным элементом бюджета является его устойчивость, которая позволит выполнять социальные программы даже при возможных экономических вызовах.

«Самое главное, в данном бюджете заложены все основные направления развития системы здравоохранения и их финансирования. Поэтому мы должны быть уверены, что система будет работать», — отметил Жулев.

Он подчеркнул, что итоговый результат граждане смогут оценить по доступности и качеству медицинской помощи, работе поликлиник и больниц, а также развитию высокотехнологичной помощи в регионах.

«В первую очередь деньги идут в регионы, в региональные системы здравоохранения для реализации тех задач, которые поставлены перед системой здравоохранения», — заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

Минфин 24 сентября внес в правительство проект бюджета на следующий год и плановый период до 2029 года. Среди приоритетов указаны выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности страны, развитие технологий и поддержка участников СВО и их семей.

В проекте бюджета предусмотрено около 278 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, а почти 180 миллиардов рублей планируется направить на строительство и ремонт школ и детских садов.

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