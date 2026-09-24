«Уважаю за то, что она сделала для отца»: Никита Высоцкий о смерти Марины Влади

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 4 831 0

Сын Владимира Высоцкого отметил вклад актрисы в жизнь его отца и назвал ее человеком большого масштаба.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Isabelle Vautier; 5-tv.ru

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Никита Высоцкий: отношусь к Маринае Влади с огромным уважением

Сын поэта и актера Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал смерть актрисы и певицы Марины Влади. В беседе 5-tv.ru он заявил, что с большим уважением относится к вдове своего отца, несмотря на сложность их отношений.

Высоцкий подчеркнул, что жизнь Марины Влади была насыщенной событиями, а сама она оставила заметный след в культуре.

«Я, несмотря на сложность моих отношений к ней, в общем к ней отношусь с огромным уважением. Она сделала очень много, и в первую очередь я ее уважаю за то, что она сделала для отца моего. 12 лет, которые она была с ним», — сказал Никита Высоцкий.

Он также отметил, что актриса в молодости много сделала для своей семьи после ранней смерти отца.

«Мощный, сильный человек. И в кино у нее были прекрасные работы. Я думаю, что она заслуживает не просто доброго слова о своем посмертии, а долгой памяти. Доброй памяти», — добавил сын Высоцкого.

По словам Никиты Высоцкого, Марина Влади была непростым человеком, однако ее вклад в искусство и судьбу Владимира Высоцкого заслуживает уважения.

Он также сообщил, что знал о тяжелой болезни актрисы, но ее уход все равно стал печальным событием.

«Серьезная, большая жизнь, серьезный человек. Масштабный человек. Очень грустно. Будем помнить», — сказал Никита Высоцкий.

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