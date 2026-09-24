Последние дни Марины Влади: дети актрисы рассказали об обстоятельствах ее смерти

Семья Марины Влади рассказала о ее последних днях

Дети актрисы и певицы Марины Влади сообщили об обстоятельствах ее смерти. По их словам, она скончалась в собственном доме рядом с родными и домашними животными. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после смерти артистки.

«Она умерла в своем доме, в окружении своих близких и своих животных», — сообщили дети Марины Влади.

Родные актрисы также отметили, что она прожила долгую, красивую и полноценную жизнь.

Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. Она получила известность благодаря карьере в кино и театре, а также стала широко известна в России как последняя жена поэта и актера Владимира Высоцкого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.