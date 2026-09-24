Последние дни Марины Влади: дети актрисы рассказали об обстоятельствах ее смерти

Актриса и певица ушла из жизни в своем доме в окружении близких и животных.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Семья Марины Влади рассказала о ее последних днях
Дети актрисы и певицы Марины Влади сообщили об обстоятельствах ее смерти. По их словам, она скончалась в собственном доме рядом с родными и домашними животными. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после смерти артистки.
«Она умерла в своем доме, в окружении своих близких и своих животных», — сообщили дети Марины Влади.
Родные актрисы также отметили, что она прожила долгую, красивую и полноценную жизнь.
Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. Она получила известность благодаря карьере в кино и театре, а также стала широко известна в России как последняя жена поэта и актера Владимира Высоцкого.
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