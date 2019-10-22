Во Владивосток прибыл учебный корабль «Перекоп». На главной базе Тихоокеанского флота России завершился дальний штурманский поход курсантов военно-морских училищ и институтов. 118 студентов под руководством офицеров-преподавателей преодолели расстояние в семь с половиной тысяч миль. «Перекоп» вышел 23-го августа из Кронштадта и направился по Северному морскому пути. По дороге корабль заходил в Североморск, порты Тикси и Певек, в бухту Провидения.

«Метеоусловия были разные по маршруту перехода. Но в сентябре месяце мы уже увидели снег, увидели льдины, отдельные айсберги в проливе Вилькицкого. В целом обыкновенная морская обстановка для тех широт и этого времени года», — рассказал капитан 1 ранга и командир похода Олег Игнасюк.

Во время похода курсанты отработали на практике все теоретические знания. Научились управлять кораблем в сложной навигационной обстановке, самостоятельно исполнять обязанности вахтенных офицеров и штурманов.