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  4. Трое участников перестрелки на хуторе под Ростовом объявлены в розыск

Трое участников перестрелки на хуторе под Ростовом объявлены в розыск

, 22:23 78

В результате перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области погибли пять человек.

Фото: www.globallookpress.com, Пятый канал

Стали известны имена участников кровавой драмы на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канала «Че по Ростову?», сотрудники правоохранительных органов разыскивают 41-летнего Малхози Д. и 35-летних Рамзана и Георгия Д. По словам очевидцев, с места перестрелки уехали четыре автомобиля: черный джип, ВАЗ-2109 вишневого цвета, черный Mercedes и «Лада Приора». Подозреваемые могут передвигаться на одной из этих машин.

В результате конфликта между двумя чеченскими семьями во вторник, 22 октября, на хуторе под Ростовом произошла стрельба.  По предварительной информации, погибли пять человек, еще двое госпитализированы. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перестрелка под Ростовом произошла из-за многолетних земельных споров.

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