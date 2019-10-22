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Перестрелка под Ростовом произошла из-за многолетних земельных споров

, 18:32 344

Проживающие в Ростовской области семьи фермеров не смогли договориться о правах и стоимости земельных участков.

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Фото, видео: Imago/TASS, 5-tv.ru

Пять человек погибли при перестрелке в одном из хуторов Ростовской области. Трагедия произошла во вторник, 22 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, конфликт произошел между двумя чеченскими семьями: Бациевы приехали из самой Чечни, а Дакишвили представляют кистинцев — грузинских чеченцев. Кланы не могли договориться в земельном вопросе — одна из семей скупала территории для выпаса скота, но, как считали их оппоненты, цены были несправедливо завышены. Бациевы и Дакишвили почти десять лет пытались регулировать ситуацию мирно — судебные тяжбы длились с 2010 года, сообщает Iz.ru.

Однако «по-хорошему» достигнуть консенсуса, видимо, не удалось — очередной виток споров между семьями вышел за рамки правового поля. Члены обеих семей встретились для личного разговора, но диалог потек совсем не по мирному руслу — по сообщению очевидцев, глава одного из кланов привел с собой стрелков, которые без предупреждения открыли огонь. В результате стрельбы погибли пять человек, еще двое находятся в больнице. Всего, по предварительным данным, в перестрелке участвовало 14 человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три человека получили ранения в перестрелке в ночном клубе Екатеринбурга.

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Перестрелка под Ростовом произошла из-за многолетних земельных споров

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