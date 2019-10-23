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Мотоциклисты смогут пересесть за руль автомобиля по упрощенной схеме

, 5:35 21

Владельцам прав категории «А», захотевшим пересесть за руль легкового автомобиля, разрешат пройти курс переподготовки по облегченной схеме, без изучения теории правил дорожного движения.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Автокурсы для мотоциклистов, желающих получить права категории «В» могут подешеветь на 20-25%. Случится это после того, как Минпросвещения утвердит проект приказа, разрешающий владельцам прав категории «А», захотевшим пересесть за руль легкового автомобиля, пройти курс переподготовки по облегченной схеме.

Как сообщает «Коммерсантъ», документ уже согласован с МВД, Минтрансом и Минздравом, а также прошел общественные слушания. Нововведение позволит мотоциклистам и скутеристам не проходить курс по теории ПДД — достаточно будет показать свои навыки во время практических занятий по вождению легкового автомобиля.

Утвердить проект приказа Минпросвещения должны в этом году. Однако, по словам президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, возможность проходить обучение по новым правилам возникнет не сразу вслед за публикацией соответствующего приказа, а после того, как автошколы напишут на основе документа ведомства свои личные программы обучения, согласовав их с Госавтоинспекцией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей.

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