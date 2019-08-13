Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей

Выпускников колледжей освободили от ЕГЭ. Вводить обязательную сдачу Единого государственного экзамена в техникумах, как это планировалось ранее, не будут. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, такие меры сочли ненужными. Но при этом учащиеся профобразовательных учреждений могут написать ЕГЭ по собственному желанию. Например те, что дальше собирается поступать в вузы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минтруд подготовил законопроект об оплачиваемом дне для диспансеризации.