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  4. Киоски-оборотни: как под видом газетных ларьков в Петербурге продают кофе

Киоски-оборотни: как под видом газетных ларьков в Петербурге продают кофе

, 16:45 Эфирная новость 58

Газеты на прилавках — только для отвода глаз. Предприимчивые бизнесмены умудрились обойти сразу три городских закона.

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Фото, видео: www.globallookpress.ru / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Петербург наводнили не только мигранты-нелегалы, но и киоски-оборотни.

Городской Комитет по контролю за имуществом провел свой рейд. Инспектировали павильоны вблизи некоторых станций метро. Те самые — с надписью «ПРЕССА». Около трех десятков работают с нарушениями. В них вовсю торгуют напитками.

Газеты на прилавках — только для отвода глаз. Предприимчивые бизнесмены умудрились обойти сразу три городских закона.

Ароматный кофе и утренняя газета. Казалось бы, идеальное начало рабочего дня. Но в киосках под вывеской «пресса» возле петербургского метро свежей печатью и не пахнет.

«Какую-то свежую газету не купить новостную?» — интересуется покупатель.

«Не знаю. Это не у нас», — звучит ответ из газетного киоска.

На прилавках скудный выбор сканвордов и пожелтевших журналов, датируемых 2017 годом. Цена — всего 10 рублей! Зато широкий ассортимент кофе. От ста рублей и выше. А что? Покупатели — довольны. Это же удобно!

Закон Петербурга не позволяет устанавливать точки нестационарной торговли ближе 50 метров от станций метро. Исключение сделано для театральных и проездных билетов, палаток с цветами и киосков с прессой. Владельцы последних нашли лазейки в законе. И если их примеру последуют другие недобросовестные торговцы, на площади возле метро вернутся 90-е XX века. И стихийные рынки будут вновь портить архитектурный облик культурной столицы.

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