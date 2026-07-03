«Гнусное преступление нацистов»: Захарова прокомментировала удар по рынку в Токмаке

Мария Захарова: удар по рынку в Токмаке — гнусное преступление нацистского режима

Москва решительно осуждает удар по рынку в Токмаке Запорожской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула: боевики ВСУ вымещают злобу из-за собственных неудач.

«Решительно осуждаем это гнусное военное преступление нацистского режима Зеленского, развязавшего с молчаливого одобрения западных кураторов кровавую войну против беззащитных женщин, стариков и детей», — указано в комментарии.

Предварительно известно, что погибли пять человек, еще 18 получили ранения.

По данным ведомства, атака была совершена с помощью беспилотников. После первого удара, когда на место прибыли люди для помощи пострадавшим, последовал повторный. Сейчас на месте работает оперативный штаб.

По информации Минздрава Запорожской области, 14 человек находятся в больнице Токмака, еще четверых с тяжелыми травмами перевезли в Мелитополь.

Захарова также выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, она призвала все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц.

«Игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение», — сказала представитель МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что по факту удара главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ «теракт». И заявили, что все причастные к произошедшему будут установлены и понесут ответственность.

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