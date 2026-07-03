«Перлы вдовицы»: адвокат семьи Яниса Тиммы прокомментировала признания Седоковой

Адвокат Гаврилова: откровения Седоковой о насилии — это хитрый и грязный план

Откровения певицы Анны Седоковой о насилии, которому она подвергалась со стороны бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, — это хитрый и грязный план. Об этом написала адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова в своем Telegram-канале.

«Просят прокомментировать перлы вдовицы. <…> Это, видимо, какой-то очередной хитрый план? Грязно! Как, впрочем, и все, что окружает, сопровождает и делает этот человек!» — написала юрист.

Она уточнила, что параллельно с публикацией своих откровений в социальных сетях Седокова отправляла голосовые сообщения матери Тиммы. В них она якобы, захлебываясь слезами, заверяла, что любила и любит ее сына и никогда не желала ему ничего плохого. Кроме того, Гаврилова заявила, что фотография баскетболиста, которую опубликовала артистка, была сфабрикована. Именно поэтому певица ее после «вкрысу удалила».

Адвокат отметила, что людей обмануть у Седоковой не получилось. Она также призвала исполнительницу готовиться к судебному процессу.

Певица и спортсмен поженились в 2020 году. В октябре 2024-го артистка подала на развод. Брак был расторгнут 9 декабря, неделю спустя тело Яниса Тиммы нашли в одном из московских хостелов. Баскетболист совершил самоубийство.

После этого на знаменитость обрушилась волна критики со стороны общественности. А родные спортсмена обвинили ее в доведении Тиммы до суицида.

Певица, в свою очередь, не раз заявляла, что жизнь с бывшим мужем была далека от счастья. А недавно выложила на своей странице в социальной сети собственные заметки, в которых обвиняла баскетболиста в домашнем насилии. По словам знаменитости, были случаи, когда Тимма бросался в нее ножом. Также Седокова добавила, что экс-супруг даже запугал ее собаку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер и продюсер Мария Погребняк публично поддержала Анну Седокову после рассказа о домашнем насилии. Интернет знаменитость поблагодарила исполнительницу за то, что она нашла в себе силы признаться в этом.

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