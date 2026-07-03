Торжество или шоу? Свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси раскритиковали еще до церемонии

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси вызвала скандал

Свадьба певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси в Нью-Йорке обернулась громким обсуждением еще до самой церемонии. По данным Daily Mail, торжество должно пройти в «Мэдисон-сквер-гарден», однако пользователи уже раскритиковали мероприятие за масштаб, перекрытия улиц и очевидный рекламный подтекст.

Накануне пара устроила закрытый ужин примерно на 100 гостей в дорогом ресторане. При этом внимание публики привлекли не только жених и невеста, но и их окружение.

Келси, как утверждается, использовал интерес к свадьбе для продвижения своего подкаста, намекнув на появление «очень особенного гостя». Селена Гомес по дороге на мероприятие прорекламировала собственный косметический бренд, а Лина Данэм постаралась попасть в объективы у охраняемой площадки.

Саму вечеринку планируют провести в формате масштабного фестиваля. Окна арены закрыли шторами, внутри установили шатер, а у входа организовали контрольно-пропускной пункт. Гостям придется предъявлять документы и приглашения. Телефоны у них, по данным издания, будут забирать, чтобы съемку вели только нанятые Свифт камеры.

Ожидается, что на банкете соберется более тысячи человек, а праздник продлится до утра. За безопасностью будут следить 139 полицейских, сотрудники Национальной гвардии со служебными собаками и личная охрана певицы. В районе ввели режим контролируемого доступа, из-за чего журналистов и прохожих просят покинуть территорию.

«Либо вы уйдете, либо они начнут арестовывать людей за незаконное проникновение», — цитирует Daily Mail одного из полицейских.

Вокруг арены заранее появились посты охраны и специальные зоны отдыха для силовиков. Внутри, по данным СМИ, возвели декорации в виде замка, а рабочие привозили деревья, кустарники, цветы, музыкальное и техническое оборудование.

Инсайдеры утверждают, что команда Свифт снимает подготовку и сам праздник. Предполагается, что позже певица может продать свадебный контент телеканалу или стриминговому сервису.

Критики уже назвали торжество «грандиозной аферой», посчитав, что личное событие превратили в коммерческий проект. На фоне недовольства Свифт и Келси, как сообщается, пожертвовали 26 миллионов долларов нескольким благотворительным организациям.

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