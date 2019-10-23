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150 тысяч заявок подано на всероссийский конкурс «Лидеры России»

, 23:55 Эфирная новость 27

Министр финансов Антон Силуанов рассказал об опыте наставничества в конкурсе «Лидеры России».

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Фото, видео: Facebook / leadersofrussia, 5-tv.ru

150 тысяч молодых и талантливых управленцев со всей России, а также из 60 других государств подали заявки на конкурс «Лидеры России». У тех, кто только собирается это сделать, осталось четыре дня. Регистрация заканчивается в воскресенье.

Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых специализаций — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

«Лидеры России» — проект востребованный, не просто социальный лифт. Это абсолютно новый подход к отбору кадров, так считает один из наставников — глава Минфина Антон Силуанов.

«Это такой взаимообмен. Это не то что, как раньше было. Я, когда пришел в Минфин, у меня был наставник, он мне помогал, учил печатать на машинке, показывал, как писать письма. Это другой вид наставничества. Здесь уже люди подготовленные, и у нас разговор на равных идет», — сказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Участникам предстоит пройти несколько этапов отбора. Победителей, как ожидается, назовут в апреле 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что победители проекта «Лидеры России» о перспективах, открывшихся после конкурса.

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