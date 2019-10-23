Победители проекта «Лидеры России» о перспективах, открывшихся после конкурса

Стать успешным специалистом и развивать свое дело на благо всей страны. Такую уникальную возможность получили петербуржцы, победившие в конкурсе «Лидеры России». Дмитрий Атаманов и Владимир Остроменский стали руководителями сети клиник репродуктивной медицины. По их словам, лучшая награда за победу — это благодарные пациенты

«Этот конкурс одна из возможностей проявить себя, во вторых — это хороший социальный лифт для тех, кому это действительно необходимо. В третьих, это возможность узнать свою страну, узнать людей которые в ней живут. Понять проблемы, которые существуют и пытаться их решить», — говорит замглавного врача сети клиник по акушерству и гинекологии Владимир Остроменский.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения и флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». Его главная цель — поиск и поддержка перспективных кадров. Участники получают не только ценный опыт, но и образовательные гранты до миллиона рублей. Кстати, в этом году появилась новая специализация — «Здравоохранение».

.