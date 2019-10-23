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Видео: цирковой медведь напал на дрессировщика во время представления

, 23:06 Видео 174

Атакованный хищником мужчина выжил. Шоу продолжилось, несмотря на шокирующий инцидент.

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Фото, видео: ТАСС / Ulf Mauder, ВКонтакте @Галина Гурьева

Медведь напал на дрессировщика во время циркового представления в городе Олонец в Республике Карелия. Видео с моментом инцидента появилось в соцсетях.

Происшествие случилось вечером 23 октября. На кадрах можно увидеть, что первое время медведь послушно выполняет требования дрессировщика, затем внезапно животное накидывается на мужчину и валит на пол. Другой сотрудник цирка, находившийся в этот момент на арене, пытается отвлечь хищника — пинает медведя, однако животное не обращает на него внимания.

Автор видео сообщила 5-tv.ru, что после инцидента шоу продолжилось. Она заверила, что дрессировщик точно выжил. Какие он получил повреждения, пока не известно. Цирк был приезжим.

В январе 5-tv.ru сообщал о нападении ягуара на помощника дрессировщика в Омске. В отличие от случившегося в Олонце этот инцидент произошел во время репетиции.

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