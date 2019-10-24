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«Я — суперзвезда!» Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России

, 6:09 Фото 80

Корону эпатажного артиста официально признали самой высокой в стране.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @zverevsuperstar

Стилист и певец Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России в качестве обладателя самой высокой короны в стране. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

«Куда в ней сходить? Все люди как люди, а я — суперзвезда!» — написал Зверев, уточнив, что высота короны составляет 104 сантиметра.

Пост Сергей сопроводил фотографией, на которой сидит в красном кресле с высокой спинкой. Рядом с ним находятся изготовительница короны Анита Карабут и представители Книги рекордов России. У ног артиста можно увидеть внушительных размеров корону.

Instagram @zverevsuperstar

В комментариях Зверева активно поздравляют с достижением, удивляются размерам короны и шутят.

«Поздравляю от души! Это крутизна крутецкая»;

«Давно пора было вас, Сергей, внести в книгу рекордов!»

«Корона реально супер»;

«Из этого следует: если я приглашу вас в гости, высота двери должна быть не менее трех метров. Отлично», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о борьбе Сергея Зверева за чистоту озера Байкал. Артист даже вышел на Красную площадь с одиночным пикетом.

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