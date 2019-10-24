Возможный виновник ДТП с семью пешеходами в Петербурге был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник аварии с семью пешеходами, которая накануне произошла в Адмиралтейском районе Петербурга находился в федеральном розыске.

Как стало известно 5-tv.ru, правоохранительные органы разыскивали Сухбатулло Киргизбаева по делу о получении взятки. По версии следствия он дал ее сотрудникам ГИБДД в Ярославской области.

Страшная авария, где пострадали семь пешеходов и водитель второго автомобиля, произошла накануне на набережной Обводного канала. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате столкновения два автомобиля снесли переходящих дорогу людей. По предварительной версии, которая в целом подтверждается записями с камеры наблюдения, Киргизбаев на автомобиле Volkswagen Polo выехал на запрещающий сигнал светофора, где врезался в белый кроссовер Renault Kaptur, который от удара перевернулся.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД.