На форуме Россия-Африка подписано соглашений на сотни миллиардов рублей

Развитие отношений со странами Африки — один из приоритетов российской внешней политики. Об этом заявил Владимир Путин, открывая пленарное заседание саммита в Сочи.

Во второй день речь, в частности, шла о безопасности на континенте. Россия намерена и дальше активно участвовать в укреплении стабильности в регионе, наращивать совместные усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и спецслужбами РФ и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов африканских стран в российских специальных учебных заведениях. Россией заключены соглашения о ВТС с более чем 30 странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники», — заявил президент.

Сегодня на саммите — заключительный день. Пленарному заседанию предшествовала церемония фотографирования. Главы делегаций из более полусотни африканских стран вместе с Владимиром Путиным сделали коллективный снимок, традиционный на подобных мероприятиях.

Как сообщил журналистам советник президента России Антон Кобяков, по итогам саммита делегаты подписали ряд соглашений на сумму более 800 миллиардов рублей. Итоговым документом должна стать декларация о развитии российско-африканского сотрудничества.

Форум собираются проводить регулярно — раз в три года. В этот раз его гостями стали более шести тысяч человек. Как сообщает RT, своих представителей также направили Австралия, Великобритания, Канада, США и Франция.