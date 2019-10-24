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В России отмечают День спецназа

, 17:39 Эфирная новость 30

Во многих частях военнослужащие бойцов отрядов специального назначения встретили профессиональный праздник на полигонах.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Вяткин, 5-tv.ru

В России сегодня отмечают День спецназа. Многие военнослужащие встретили его на полигонах. Так, в Самарской области бойцы сдавали экзамен по воздушно-десантной подготовке. Оценивалась не только правильность выполнения элементов при приземлении, но и слаженность действий в тылу «неприятеля». В Тамбовской области военнослужащие обезвредили условных диверсантов, взяли штурмом бункер с террористами и освободили заложников.

В Новосибирской области прошли масштабные маневры. Спецназовцы учились устраивать засады, отражать атаки неприятеля, проходить полосу препятствий и метать саперные лопатки в деревянные мишени.

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