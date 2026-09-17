Семилетний ребенок попал под колеса мусоровоза на юге Москвы

Семилетний ребенок пострадал в результате наезда мусоровоза на юге Москвы. После происшествия его госпитализировали в критическом состоянии, сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на Ореховом бульваре. По предварительным данным, водитель грузовика не заметил ребенка, который передвигался на самокате, после чего тот оказался под задними колесами спецтехники. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Шалинское Красноярского края водитель Lada Priora сбил восьмилетнего мальчика. По данным Госавтоинспекции, за рулем находился 24-летний мужчина без водительских прав в состоянии сильного алкогольного опьянения. После наезда автомобиль продолжил движение, врезался в препятствие, а затем столкнулся с припаркованной машиной.

Ребенка доставили в больницу, однако полученные травмы оказались смертельными. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего смерть человека.

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