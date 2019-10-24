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  4. Песков ответил на вопрос о преемнике Путина на выборах в 2024 году

Песков ответил на вопрос о преемнике Путина на выборах в 2024 году

, 15:22 54

Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что об этом пока «никто не думает».

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Фото, видео: Михаил Метцель, 5-tv.ru

Следующие президентские выборы в России состоятся только в 2024 году, поэтому в Кремле о преемнике нынешнего главы государства Владимира Путина пока никто не думает. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До выборов президентских еще далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь», — сказал представитель Владимира Путина.

Спикер также прокомментировал вопрос о представлениях главы государства о предельном возрасте для занимаемой им должности. По словам Дмитрия Пескова, работа президента России регламентируется исключительно основным законом РФ, имеющим высшую юридическую силу.

«Работа президента у нас регламентируется Конституцией. Видение у него заключается в следовании Конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона», — заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков прокомментировал присутствие солдат США в Сирии.

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