Песков ответил на вопрос о преемнике Путина на выборах в 2024 году

Следующие президентские выборы в России состоятся только в 2024 году, поэтому в Кремле о преемнике нынешнего главы государства Владимира Путина пока никто не думает. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Спикер также прокомментировал вопрос о представлениях главы государства о предельном возрасте для занимаемой им должности. По словам Дмитрия Пескова, работа президента России регламентируется исключительно основным законом РФ, имеющим высшую юридическую силу.
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Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков прокомментировал присутствие солдат США в Сирии.