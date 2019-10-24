Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

В Кремле отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что американские военные не покинут нефтедобывающие районы Сирии. Заявление главы Америки прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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По словам Дмитрия Пескова, российская сторона намерена добиться полного вывода любых иностранных войск с территории Сирии.
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Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков заявил — США «бросили и предали» курдов. По мнению спикера, оставленные на границе Сирии и Турции курдские формирования попадут под «каток турецкой армии» во время возобновления военной операции «Источник мира».