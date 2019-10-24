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Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

, 13:42 11

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что главной целью Кремля является полный вывод любых иностранных войск из САР.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © US Army

Тема:
Война в Сирии 4417

В Кремле отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что американские военные не покинут нефтедобывающие районы Сирии. Заявление главы Америки прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии по просьбе сирийского руководства», — утверждает представитель Владимира Путина.

По словам Дмитрия Пескова, российская сторона намерена добиться полного вывода любых иностранных войск с территории Сирии.

«Эту позицию разделяют и Москва, и Дамаск, и эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков заявил — США «бросили и предали» курдов. По мнению спикера, оставленные на границе Сирии и Турции курдские формирования попадут под «каток турецкой армии» во время возобновления военной операции «Источник мира».

Тема:
Война в Сирии 4417
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