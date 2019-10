Новый клип Селены Гомес вызвал негодование супруги Джастина Бибера

В черно-белом ролике на песню Lose You To Love Me американская певица выразила намек на прежние романтические отношения с Джастином Бибером.

Фото, видео: Zuma\TASS

Новый клип американской певицы Селены Гомес на песню Lose You To Love Me вызвал негодование супруги Джастина Бибера Хейли, об этом сообщает издание Mirror. Премьера черно-белого видео состоялась 22 октября на YouTube. В ролике 27-летняя исполнительница мягко намекнула на прежние романтические отношения со своим коллегой по цеху. Вскоре после публикации клипа в сети Хейли Бибер выложила в «сторис» своего аккаунта в Instagram скриншот плейлиста своего аудиоплеера во время воспроизведения песни I'll Kill You (Я убью тебя — в переводе с английского языка — Прим.ред.) исполнительницы Саммер Уокер. Пользователи сети быстро связали воедино произошедшее и предположили, что это своеобразный месседж супруги Джастина Бибера его бывшей пассии. Через некоторое время Хейли Бибер удалила свое сообщение. Селена Гомес, в свою очередь, также прокомментировала ситуацию, отметив, что была вынуждена выразить свои эмоции этим видео, несмотря на предсказуемые негативные последствия. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Селена Гомес показала клип, полностью записанный на iPhone.

