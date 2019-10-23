  1. Пятый канал
  4. Новый тренд: Селена Гомес показала клип, полностью записанный на iPhone

Новый тренд: Селена Гомес показала клип, полностью записанный на iPhone

, 10:49 Видео 2 067

Новый ролик певице помогла снять клипмейкер, работавшая с Бейонсе и Шакирой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @selenagomez

Селена Гомес опубликовала в Instagram отрывок из нового клипа. Черно-белое видео, на котором американская поп-дива исполняет искреннюю песню о любви, полностью записано на iPhone. В ролике снимается только певица. Объектив камеры снимает ее разными планами в одной локации — на фоне обоев с классическим узором. На кадрах звезда выглядит нежной, ранимой и уязвимой — совсем как героиня ее нового трека.

«Спасибо всем за то, что вы проходите со мной через взлеты и падения», — подписала пост знаменитость.

158 миллионов подписчиков Селены Гомес были ошеломлены потрясающим необычным видео после столь длительного перерыва. 27-летняя звезда просто взорвала соцсеть оригинальным новаторским подходом к съемке клипа, записав его на смартфон.

«Полный восторг!»

«Ты — моя любовь!»

«Икона!» — написали фолловеры.

Клип для Серены Гомес помогала снимать Софи Мюллер, сотрудничавшая с такими именитыми звездами, как: Бейонсе, Гвен Стефани, Maroon 5, Шакира и Coldplay.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Селена Гомес откровенно показала свое лицо без макияжа.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.63
-0.13 70.92
-0.25
Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!

Последние новости

11:59
Младенец погиб при невыясненных обстоятельствах в Зеленограде
11:50
Британская фитоняшка Деми Роуз обнажилась посреди пустыни — фото
11:42
Песков заявил, что США «бросили и предали» курдов
11:35
Три автомобиля обнаружили водолазы на месте прорыва дамб под Красноярском — видео
11:26
Дочь Джигана ждет каникул с синяками под глазами
11:14
Африканские страны потратили на российское оружие 14 миллиардов долларов

Сейчас читают

Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев