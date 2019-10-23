Новый тренд: Селена Гомес показала клип, полностью записанный на iPhone

Селена Гомес опубликовала в Instagram отрывок из нового клипа. Черно-белое видео, на котором американская поп-дива исполняет искреннюю песню о любви, полностью записано на iPhone. В ролике снимается только певица. Объектив камеры снимает ее разными планами в одной локации — на фоне обоев с классическим узором. На кадрах звезда выглядит нежной, ранимой и уязвимой — совсем как героиня ее нового трека.

«Спасибо всем за то, что вы проходите со мной через взлеты и падения», — подписала пост знаменитость.

158 миллионов подписчиков Селены Гомес были ошеломлены потрясающим необычным видео после столь длительного перерыва. 27-летняя звезда просто взорвала соцсеть оригинальным новаторским подходом к съемке клипа, записав его на смартфон.

«Полный восторг!»

«Ты — моя любовь!»

«Икона!» — написали фолловеры.

Клип для Серены Гомес помогала снимать Софи Мюллер, сотрудничавшая с такими именитыми звездами, как: Бейонсе, Гвен Стефани, Maroon 5, Шакира и Coldplay.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Селена Гомес откровенно показала свое лицо без макияжа.