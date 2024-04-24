«Перерыв или навсегда — время покажет»: что случилось с блогером Леной Миро

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 46 0

Лена Миро закрыла свой блог 25 марта 2023 года

«Перерыв или навсегда — время покажет»: что случилось с блогером Леной Миро

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

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Знаменитость покинула все соцсети в марте прошлого года.

Известная блогер и писательница Лена Миро, пропавшая со всех радаров больше года назад, могла уйти из жизни. Информация о смерти знаменитости появилась в СМИ во вторник, 23 апреля.

Звезда долгое время вела личный блог в «Живом Журнале» и следила за своей страницей в социальной сети, регулярно выходя на связь с подписчиками, делясь фотографиями и публикуя посты. Однако 25 марта 2023 года Миро сообщила поклонникам о перерыве — она собирается покинуть все соцсети на неопределенный срок.

«Недавно вы все как один писали в комментариях, что если бы у вас была возможность больше не работать, не делать того, что вы делаете, то тут же плюнули бы на все. Возможно, в этом есть своя правда жизни. Все рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Все меняется, и все требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет? Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет», — загадочно написала Лена.

По сообщению некоторых источников, писательницы не стало — якобы она попала в страшную аварию в Америке, после чего оказалась в коме, из которой не смогла выкарабкаться. Кроме того, согласно слухам, Миро уже похоронили. На прощание с блогером в Штаты приезжала ее мать.

Никаких официальных заявлений о том, что на самом деле с писательницей, от ее представителей не поступало. Поклонники знаменитости надеются, что попавшая в Сеть информация окажется фейком.

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