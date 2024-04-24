«Смотрю на небо и плачу»: Лера Кудрявцева потеряла близкого человека

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 73 0

У Леры Кудрявцевой умерла двоюродная сестра

«Смотрю на небо и плачу»: Лера Кудрявцева потеряла близкого человека

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Родственница телеведущей отказалась от госпитализации и помощи.

Недавно не стало двоюродной сестры Леры Кудрявцевой. О трагедии в семье звезда рассказала в своем Telegram-канале после сообщения о кончине блогера Лены Миро.

Телеведущая опубликовала переписку со своей двоюродной сестройТелеведущая опубликовала переписку со своей двоюродной сестрой. Telegram / Лера Кудрявцева / lerakudryavtseva

«Написала про то, что умерла Лена Миро, и задумалась о том, что не могу заставить себя написать, что несколько дней назад умерла моя двоюродная сестра Оля. Она жила в Алуште и была божьим одуванчиком. Добрая, светлая, милая, верила в Бога, никогда ничего не просила и была благодарна за все <…> Курю, смотрю на небо и плачу», — поделилась Кудрявцева.

Двоюродная сестра артистки узнала о диагнозе полгода назад и решила не огорчать семью, скрыв от них печальное известие. По словам Валерии, Ольга отказалась от врачей и денежной помощи.

Телеведущая выложила скрин переписки с родственницей от начала апреля, где подбадривала ее и пыталась как-то помочь, но Ольга была непреклонна, написав, что «от госпитализации отказалась. Это просто лишние страдания».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Макаров впервые вышел на связь после слухов о разводе с Кудрявцевой.

+10° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:25
В России хотят ужесточить наказание за диверсии
15:19
«Я, как психолог…»: Блиновская в суде в слезах умоляет отпустить ее из СИЗО
15:16
Командир ВСУ Булацик заочно осужден на 18 лет за атаку нефтебазы под Брянском
15:10
Слово не воробей: Джо Байден публично призвал не доверять Америке
15:02
Путин: система публичной власти России должна работать слаженно и четко
14:54
Спонсирование конфликта: куда пойдут десятки миллиардов помощи Киеву

Сейчас читают

Без УДО? Ефремов и его адвокат не подали ходатайство о досрочном освобождении
В Санкт-Петербурге молодой человек жестоко зарезал свою жену
Чекалиных заподозрили в попытке попиариться на разводе
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео