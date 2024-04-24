«Смотрю на небо и плачу»: Лера Кудрявцева потеряла близкого человека

Родственница телеведущей отказалась от госпитализации и помощи.

Недавно не стало двоюродной сестры Леры Кудрявцевой. О трагедии в семье звезда рассказала в своем Telegram-канале после сообщения о кончине блогера Лены Миро.

Телеведущая опубликовала переписку со своей двоюродной сестрой. Telegram / Лера Кудрявцева / lerakudryavtseva

«Написала про то, что умерла Лена Миро, и задумалась о том, что не могу заставить себя написать, что несколько дней назад умерла моя двоюродная сестра Оля. Она жила в Алуште и была божьим одуванчиком. Добрая, светлая, милая, верила в Бога, никогда ничего не просила и была благодарна за все <…> Курю, смотрю на небо и плачу», — поделилась Кудрявцева.

Двоюродная сестра артистки узнала о диагнозе полгода назад и решила не огорчать семью, скрыв от них печальное известие. По словам Валерии, Ольга отказалась от врачей и денежной помощи.

Телеведущая выложила скрин переписки с родственницей от начала апреля, где подбадривала ее и пыталась как-то помочь, но Ольга была непреклонна, написав, что «от госпитализации отказалась. Это просто лишние страдания».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Макаров впервые вышел на связь после слухов о разводе с Кудрявцевой.