Частый гость российских ток-шоу Ковтун попал в реанимацию: «Чуть не умер на днях»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимацию. Об этом сообщил политтехнолог Константин Долгов на своей странице в Twitter. По его словам, медики диагностировали у специалиста диабет, однако на данный момент его состояние улучшилось.

«Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю — где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию», — в шутливой форме преподнес неожиданное известие Долгов.

Twitter @dolgovstrasse

Подписчики с иронией отреагировали на новость о здоровье Ковтуна.

«На Родину этого героя необходимо отправлять, переработался», — написал один из пользователей.

Вячеслав Ковтун — известный украинский политолог, который неоднократно становился гостем общественно-политических программ на российских телеканалах. На шоу он нередко вступал конфликты, отстаивая позицию Незележной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский политолог Вячеслав Ковтун был удален из студии телеканала «Россия 1» во время прямого эфира за нецензурную брань в адрес немецкой прессы.