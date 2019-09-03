Украинского политолога выгнали из российского эфира за брань в адрес немецкой прессы

Украинский политолог Вячеслав Ковтун был удален из студии телеканала «Россия 1» во время прямого эфира за нецензурную брань в адрес немецкой прессы, пишет ФАН.

Во время политического ток-шоу главный редактор издания World Economy Александр Сосновский рассказал о поставках оружия из Германии на Украину.

«То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное» , — заявил он.

В ответ украинский эксперт отправил в «далекое путешествие» сотрудников немецкой прессы. Ведущий шоу Сергей Михеев удалил Ковтуна из студии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео их Верховной рады, где президент Украины Владимир Зеленский «изгнал» бывшего главу государства Петра Порошенко.