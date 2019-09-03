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  4. Украинского политолога выгнали из российского эфира за брань в адрес немецкой прессы

Украинского политолога выгнали из российского эфира за брань в адрес немецкой прессы

, 5:42 628

Вячеслав Ковтун не сдержался в тот момент, когда представитель немецкого СМИ стал рассказывать о поставках оружия из Германии на Украину.

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Фото, видео : Facebook @kovtun.vyacheslav

Тема:
Украинский кризис 147

Украинский политолог Вячеслав Ковтун был удален из студии телеканала «Россия 1» во время прямого эфира за нецензурную брань в адрес немецкой прессы, пишет ФАН.

Во время политического ток-шоу главный редактор издания World Economy Александр Сосновский рассказал о поставках оружия из Германии на Украину.

«То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное», — заявил он.

В ответ украинский эксперт отправил в «далекое путешествие» сотрудников немецкой прессы. Ведущий шоу Сергей Михеев удалил Ковтуна из студии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео их Верховной рады, где президент Украины Владимир Зеленский «изгнал» бывшего главу государства Петра Порошенко.

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