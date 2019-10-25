У Дома моды Вячеслава Зайцева многомиллионные долги. Кто подал в суд на компанию модельера? Почему бизнес именитого дизайнера стал убыточным? Что по этому поводу думает сам Зайцев? И есть ли шанс спасти модельный дом от разорения? Ответы на эти вопросы искала программа Пятого канала «Светская хроника».

«А как же! Начиная с Вячеслава Зайцева, мне кажется, существует», — отвечает на вопрос о существовании русской моды поп-король Филипп Киркоров.

В рамках Московской недели моды прошел показ новой коллекции одежды от Вячеслава Зайцева. Элегантные модели шли по подиуму, а за их спиной на экране показывали фото маэстро разных лет. Ретроспектива жизни кутюрье: от самого детства до наших дней.

Когда на подиум вышел сам модельер, зал аплодировал стоя. Многие не могли сдержать слез. Маэстро передвигался с трудом, его вели под руки помощники. Было видно, каких усилий стоит ему каждый шаг.

Зайцев создавал сценические костюмы для Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи. Знаменитый балахон Аллы Пугачевой также придумал кутюрье. Но сейчас дела у известного дизайнера идут не очень хорошо. Департамент городского имущества города Москвы подал в суд на дом моды Зайцева. Человек, который одевал всю советскую элиту вдруг оказался без защиты.

«Иск города к ОАО „Московский дом моды Вячеслава Зайцева“ связан с задолженностью дома моды по арендной плате за земельный участок общей площадью 2470 кв. м, расположенный на проспекте Мира, вл. 21, стр. 1», — говорится в документе.

На данный момент задолженность составляет больше 58 миллионов рублей. Сам модельер заявил журналистам, что не знает об иске к его дому моды. Но Зайцев признается: его бизнес переживает не лучшие времена.

«Сейчас, например, вообще нет народа. Очень красивая коллекция выставлена внизу. И можно было бы одеться замечательно. Люди как-то не заходят», — говорит Зайцев.

В прошлом году дом моды заработал почти 34 миллиона рублей. Однако чистая прибыль из этой суммы всего 45 тысяч! Чтобы привлечь клиентов, Зайцев даже был вынужден снизил цены на одежду.

«Есть вещи, которые от кутюр, они, конечно, дорогие. А так вещи от десяти тысяч. Можно спокойно купить», — рассказывает кутюрье.

Модный дом существует уже почти 40 лет. Бывший партнер Зайцева отмечает: проблемы с бизнесом у Вячеслава Михайловича начались давно.

«Бизнес дома моды находится в достаточно сложном состоянии уже много лет. Я со своей стороны могу подтвердить, что Вячеслав Зайцев является собственником многих направлений бизнеса, он владеет ателье, бутиком и „Лабораторией моды“ — это школа, где учатся молодые дизайнеры», — заявил изданию «КоммерсантЪ» генеральный директор Real Prifitt Group Андрей Якоби.

«Если какая-то участь несчастная постигнет, будет очень жалко, мы потеряем очень много. Наследие надо беречь — это наша история. И к ней нужно очень уважительно относиться», — считает дизайнер, выпускница Лаборатории Вячеслава Зайцева Катерина Кошкина.

Эксперт рассказал: небольшую прибыль Зайцеву приносит только модельное агентство. Также модный дом зарабатывает за счет сдачи площадей в аренду. Однако этого недостаточно. Здание продолжает терять презентабельный вид. На стенах потрескавшаяся краска, на подоконниках мусор, в цветочных кадках — окурки. Из-за проблем со здоровьем Вячеслав Михайлович уже не может в полной мере исполнять обязанности гендиректора.

«Время пришло уже. Пора подумать о себе. Все время работа-работа-работа», — говорит Вячеслав Зайцев.

Риэлторы подтверждают: это здание представляет серьезный интерес для бизнесменов.

«Земля в данной локации, безусловно, является привлекательным активом. Это первая линия Проспекта Мира, близость от метро — кольцевой станции Проспект Мира. Совсем недалеко от Садового кольца. Данный объем земли — 25 соток — на первой линии Проспекта Мира, безусловно, такой актив интересует многих, кто занимается недвижимостью», — говорит риэлтор Даниил Орлов.

Если долг в 58 миллионов не будет погашен, то дом моды Вячеслава Зайцева может прекратить свое существование.

«Безусловно, при такой большой сумме взыскания, очевидно, что, если будет принято решение, оно устоит, будет выдан исполнительный лист, то у Дома моды будет заблокирована вся его хозяйственная деятельность. Поскольку сначала приставы будут искать денежные средства на расчетных счетах, открытых в банках, и накладывать соответствующие аресты, пытаться найти деньги там. Если они деньги не найдут, то придут за реализацией имущества, принадлежащего Дому моды. В случае, если единственным имуществом является здание, в котором находится сам Дом моды, то вопрос о том, что оно достаточно быстро может быть реализовано с торгов, на мой взгляд, является достаточно открытым», — говорит адвокат Екатерина Духова.

Российские звезды считают, что будет несправедливо, если у Вячеслава Михайловича отберут Дом моды. Они уверены: нужно помочь маэстро справиться с трудностями. И призывают откликнуться всех неравнодушных.

«Такие великие люди, личности, которым уже столько лет, и которые столько привнесли в нашу фешн-индустрию, и должны платить такие безумные деньги — это абсурд», — говорит певица Катя Лель.

«Просто этот долг надо просто раз и аннулировать. Он сделал такой большой вклад. Что такое 58 миллионов по сравнению с тем, что он сделал в мировой моде», — вторит ей шоумен Сергей Зверев.

«Если бы у кого-нибудь хватило сердца… В таких случаях хочется чтобы кто-то взял и закрыл этот долг! Или кто-тио взял и простил этот долг!», — считает телеведущая Яна Чурикова.

Вячеслав Зайцев — легенда мировой моды. Именно с него началась история советской, а потом и российской фешн-индустрии. Благодаря ему о нашей стране узнали ведущие дома моды за границей. Сейчас кутюрье оказался в непростой ситуации. Ему нужна помощь. Он не может покрыть задолженность самостоятельно. Но, может быть, найдутся неравнодушные поклонники творчества модельера, готовые выручить любимого Вячеслава Михайловича?

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