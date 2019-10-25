В Facebook и Instagram случился массовый сбой

Ночью миллионы пользователей Instagram и Facebook по всему миру столкнулись с глобальным сбоем в работе. Проблемы возникали с просмотром ленты новостей, со скоростью обмена данных, а некоторые и вовсе не могли зайти в собственные аккаунты.

Чаще всего жалобы поступали из США, Канады и стран Европы. Сейчас проблемы с загрузкой страниц продолжаются, но уже не так масштабно. Специалисты по компьютерной безопасности разбираются в неполадках, некоторые предполагают — сбой мог быть хакерской атакой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Instagram избавляется от фильтров с эффектом пластической хирургии.