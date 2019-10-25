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В Facebook и Instagram случился массовый сбой

, 6:17 Эфирная новость 19

Миллионы пользователей по всему миру не могли отправить просматривать новостные ленты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Rehder, 5-tv.ru

Ночью миллионы пользователей Instagram и Facebook по всему миру столкнулись с глобальным сбоем в работе. Проблемы возникали с просмотром ленты новостей, со скоростью обмена данных, а некоторые и вовсе не могли зайти в собственные аккаунты.

Чаще всего жалобы поступали из США, Канады и стран Европы. Сейчас проблемы с загрузкой страниц продолжаются, но уже не так масштабно. Специалисты по компьютерной безопасности разбираются в неполадках, некоторые предполагают — сбой мог быть хакерской атакой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Instagram избавляется от фильтров с эффектом пластической хирургии.

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