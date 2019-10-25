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Instagram избавляется от фильтров с эффектом пластической хирургии

, 4:02 Эфирная новость 22

Социальная сеть обеспокоена возросшей популярностью виртуальных преображений.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Из-за современных технологий люди на снимках все меньше похожи на себя в реальной жизни. Сейчас на пике популярности фильтры с эффектом пластической хирургии. Они меняют лицо до неузнаваемости — идеальная кожа, большие глаза, пухлые губы.

Врачи предупреждают — такие развлечения приводят к психическим расстройствам. Угроза настолько серьезна, что Instagram готов отказаться от виртуальной пластики. Подробности — в видеосюжете корреспондента МИЦ «Известия» Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram. Звезда сериала «Ханна Монтана» сделала несколько селфи в просвечивающей белой майке на голое тело.

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