«Кто эта девушка?»: фанаты не узнали Акиньшину на фото

Оксана Акиньшина поделилась с поклонниками снимком, который поверг их в шок. На фото, которое актриса опубликовала на своей странице в Instagram, она изменилась почти до неузнаваемости.

В кадре Оксана позирует, опершись о стену. На ней блестящие брюки, темный удлиненный пиджак и светлая блузка. Большая часть пуговиц блузки расстегнута, и можно заметить, что Акиньшина снимается без бюстгальтера. Поклонники высоко оценили образ любимой актрисы, хотя многим он показался непривычным — фолловеры отметили, что не сразу узнали артистку.

Instagram @akinshok2013

«Кто эта девушка?»

«Ну огонь! Не узнать!»

«А это точно Оксана? Красотка!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты обиделись на Акиньшину за фото в купальнике.