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На конкурс «Лидеры России» подано двести тысяч заявок

, 20:57 Эфирная новость 33

Впервые в нем примут участие граждане Сирии, Албании, Панамы и Таиланда. До окончания приема заявок на конкурс осталось два дня.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

Двести тысяч молодых и талантливых управленцев со всей России, а также из 64 других государств подали заявки на конкурс «Лидеры России».

Впервые в нем примут участие граждане Сирии, Албании, Панамы и Таиланда. А лидируют среди кандидатов — представители Украины, Белорусси и Казахстана. Как говорят организаторы, в конкурсе нет ограничений по гражданству. Главное, чтобы участники хорошо знали русский язык. «Лидеры России» — проект востребованный.

«Возрастной состав у нас немного изменился по сравнению с прошлым годом. Выросло количество конкурсантов возрастной категории 35-50 лет. В прошло мгоду их было 43%. Вы этом, как вы видите чуть больше 52-х. Немного подросло количество женщин», — заявил на встрече с журналистами руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

У тех, кто только собирается подать заявки на конкурс, осталось всего два дня. Регистрация заканчивается в воскресенье. В этом году помимо основной программы можно принять участие в одной из новых специализаций — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр финансов Антон Силуанов поделился опытом наставничества в конкурсе «Лидеры России».

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