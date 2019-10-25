Фанаты действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова караулят ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора у отеля Ritz-Carlton в Москве, где он остановился. Поклонники россиянина требуют от спортсмена по прозвищу «пресловутый» извинений за оскорбление жителей Дагестана и вызывает его на бой.

По словам одного из собравшихся у входа в отель, Макгрегору стоит всего лишь принести извинения «всему Кавказу». В противном случае люди грозятся побить ирландского спортсмена, отмечая, что скрыться ему не удастся.

«Нам больше ничего не надо. Пусть он встанет и перед всем Кавказом извинится! Скажет — извините меня, все! Нам больше ничего не надо! Бить мы его не хотим. Или придется нам уже его бить. Он не сможет убежать. Он, скорее всего застрелится. Пусть выходит!» — говорит один из фанатов Хабиба Нурмагомедова.

Немногим ранее один из фанатов российского чемпиона UFC во время открытой тренировки в отеле, которую проводил Конор Макгрегор, швырнул в бойца бутылку. Ирландец смог увернуться от летящего в него предмета. Охрана оперативно среагировала на произошедшее и вывела мужчину, устроившего провокацию, из зала. Предположительно, поклонник Хабиба Нурмагомедова также требовал от Макгрегора извинений за слова о россиянине и жителях Дагестана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макгрегор неуважительно высказался о дагестанцах.