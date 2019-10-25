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МакГрегор неуважительно высказался о дагестанцах. Теперь его караулят возле отеля в Москве

, 4:30 Видео 86

Днем на пресс-конференции ирландский боец нелестно высказался о Хабибе Нурмагомедове, а потом с вызовом объявил, что остановился в Ritz Carlton.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; YouTube / ДИБИР БОРОДА

Возмущенные дагестанцы собрались у входа в отель, в котором остановился в Москве ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. На случай возникновения конфликта там же дежурит ОМОН.

 
 
 
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Публикация от INSTRUKTOR (@dibir_boroda_05)

Людей разозлило нелестное высказывание бывшего чемпиона UFC о своем сопернике Хабибе Нурмагомедове и дагестанском народе в целом на пресс-конференции в российской столице.

«Хабиб боится рисковать, потому ничего не заслуживает. Только дерется с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве» — цитирует «Спорт-Экспресс» МакГрегора.

Тем временем президент Fight Nights (компания-организатор боев по смешанным единоборствам) Камил Гаджиев в своем Instagram назвал позором произошедшее на пресс-конференции.

«Позор для Конора и для всех находящихся в зале, в присутствии которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ. В зале никто не решился дать ему „леща“, но в другом месте это точно произойдет, ибо он уже давно не трештокер, он грязнуля».

Ранее 5-tv.ru писал, что на пресс-конференции в Москве Конор МакГрегор сравнил свои отношения с Хабибом Нурмагомедовым с войной, но при этом не исключил, что когда-нибудь два спортсмена смогут заключить мир.

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