МакГрегор неуважительно высказался о дагестанцах. Теперь его караулят возле отеля в Москве

Возмущенные дагестанцы собрались у входа в отель, в котором остановился в Москве ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. На случай возникновения конфликта там же дежурит ОМОН.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от INSTRUKTOR (@dibir_boroda_05) 24 Окт 2019 в 9:58 PDT

Людей разозлило нелестное высказывание бывшего чемпиона UFC о своем сопернике Хабибе Нурмагомедове и дагестанском народе в целом на пресс-конференции в российской столице.

«Хабиб боится рисковать, потому ничего не заслуживает. Только дерется с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве» — цитирует «Спорт-Экспресс» МакГрегора.

Тем временем президент Fight Nights (компания-организатор боев по смешанным единоборствам) Камил Гаджиев в своем Instagram назвал позором произошедшее на пресс-конференции.

«Позор для Конора и для всех находящихся в зале, в присутствии которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ. В зале никто не решился дать ему „леща“, но в другом месте это точно произойдет, ибо он уже давно не трештокер, он грязнуля».

Ранее 5-tv.ru писал, что на пресс-конференции в Москве Конор МакГрегор сравнил свои отношения с Хабибом Нурмагомедовым с войной, но при этом не исключил, что когда-нибудь два спортсмена смогут заключить мир.