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  4. Это мое! Видео с крабом, отбивающим еду от угрей, покорило интернет

Это мое! Видео с крабом, отбивающим еду от угрей, покорило интернет

, 4:29 Видео 31

Лакомившийся добычей краб не захотел делиться своим завтраком с соседями по морским глубинам.

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Фото, видео: Facebook / NOAA Office of Ocean Exploration and Research

Едва не оставшийся без завтрака краб покорил социальные сети. Быстро набирающее популярность видео появилось на странице Американского Национального управления океанических и атмосферных исследований в Facebook.

В кадре краб, не подозревая о грядущем посягательстве, ест свою добычу. Однако неожиданно с другого края «порции» пристраиваются два угря, которые начинают перетягивать пищу на свою сторону. Рыбы пытаются унести лакомство подальше и, вероятно, съесть его самостоятельно, однако краб бросается в бой и отвоевывает свою еду.

«Когда не хочешь делиться своим завтраком», — комментируют ролик авторы публикации.

Ранее 5-tv.ru писал еще об одном набирающем популярность ролике о животных — звездой соцсетей стал самец панды Жуи из московского зоопарка. Животное с большим азартом накинулось на растущее в вольере дерево.

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