Видео: Джигурда провел обряд вселения души умершей подруги в будущую дочь

Никита Джигурда и Марина Анисина хотят третьего ребенка. Ради исполнения мечты Никита решил призвать на помощь дух умершей подруги. Эксклюзивные кадры обряда — в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Никита Джигурда и Марина Анисина — одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Олимпийская чемпионка и экстравагантный артист всегда приковывали к себе внимание. Они вместе уже 12 лет. Актер, по собственному признанию, влюбился в будущую жену с первого взгляда. А вот Анисина ответила взаимностью не сразу, но Никите удалось растопить сердце фигуристки. Правда, привыкать к буйному нраву избранника Марине пришлось еще долго.

«В первую нашу брачную ночь, ну, до свадьбы, я напугал ее, потому что я стал в любви читать let light and power… И глаза, полные ужаса», — вспоминает Джигурда.

За последние три года на долю этой пары выпало немало испытаний. После загадочной смерти близкой подруги Людмилы Браташ жизнь артиста превратилась в настоящий ад. Сестра погибшей Светлана Романова обвиняла в трагедии Никиту и всеми силами оспаривала завещание, согласно которому многомиллионное состояние Браташ, а также часть ее имущества доставались семье актера.

Как утверждает Джигурда, недоброжелатели пытались рассорить их с Мариной. Они запугивали Анисину, угрожали, заставляли навсегда отказаться от мужа и подписать показания против него. Супругам даже пришлось развестись.

«У меня есть картины с ее изображением в виде иконы. Я становился на колено, брал стакан кагора и разговаривал с ней через космос: „Анисина! Анисина! Услышь меня!“. И астральным телом представлял, что я лечу туда к ней», — вспоминает артист.

Сейчас влюбленные снова вместе, готовятся во второй раз сыграть свадьбу. Да и заветные миллионы близко. Французский и российский суды встали на сторону Джигурды. Однако во время разбирательств Марина потеряла долгожданного ребенка.

«Был срыв беременности на раннем сроке, и на сегодняшний день не получается зачать ребенка», — рассказывает Джигурда.

Никита не скрывает: они могли бы использовать возможности современной медицины и прибегнуть к процедуре ЭКО. Однако решиться на такие меры Джигурде не позволяет страх за здоровье любимой.

«Естественно, ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи. И Маринка говорит: „Пожалей меня“. А рисковать здоровьем Маринки, особенно после того, что произошло с Настей (Заворотнюк — Прим. ред.), Жанной (Фриске — Прим. ред.) я не буду, потому что без этой женщины мне эта жизнь (не мила — Прим. ред.)», — говорит артист.

Для исполнения своей мечты Джигурда решил призвать на помощь потусторонние силы. Он надеется, что дух умершей Людмилы Браташ поможет ему снова стать отцом. Ведь он так мечтает о второй дочке. Более того, артист верит, что душа усопшей подруги воплотится в его будущей наследнице.

«Воскрешение стерильной любви. Алилуйя. Аааааам!», — призывает артист.

По словам Джигурды, проведение обряда требует максимальной концентрации и мощной экспрессии. А этого у Никиты Борисовича не занимать. Он признается: не расстроится, если в этот раз ритуал не даст положительного результата. Ведь у них с Мариной есть ради кого жить.

«Я люблю жизнь. Я люблю людей. Я рычу. Но рычу, как чудище в сказке „Аленький цветочек“. Я свой аленький цветочек — сердце, защищаю рыком, маской чудища для того, чтобы циники, прагматики прожженные не растоптали этот цветочек», — объясняет актер.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Никита Джигурда на протяжении трех лет самостоятельно расследовал дело об убийстве Людмилы Браташ. Сестра погибшей и бывший водитель пытались обвинить артиста в смерти женщины. Актер по-прежнему уверен, что истинный виновник — водитель Дмитрий Куронов.