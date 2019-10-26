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  4. Завораживающие фото: на Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку

Завораживающие фото: на Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку

, 5:01 Фото 18

После запуска движения поездов ночная подсветка будет функционировать на постоянной основе.

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Фото, видео: Most.life

Специалисты протестировали архитектурную подсветку железнодорожной арки Крымского моста. Строители зажгли на один час более 300 светильников с белыми и красными диодами​​​, закрепленных на своде арки и опорах под ней. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Как отмечает агентство, всего на сооружении установлено более тысячи ламп, свет которых будет воспроизводить цвета российского флага. Ночная подсветка начнет функционировать на постоянной основе после запуска движения поездов, которое намечено на декабрь 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что строители провели испытания железнодорожной части Крымского моста, запустив по путям тяжелые технические составы весом в две с половиной тысячи тонн.

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