  1. Пятый канал
  4. Строители провели испытания железнодорожной части Крымского моста

Строители провели испытания железнодорожной части Крымского моста

, 19:05 Эфирная новость 26

По путям запустили тяжелые технические составы — каждый весит две с половиной тысячи тонн.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Строители Крымского моста начали испытания железнодорожной части переправы. По путям запустили тяжелые технические составы — каждый весит две с половиной тысячи тонн.

Поезда трогаются с места, разгоняются, тормозят и неподвижно стоят — в каждый из этих моментов приборы фиксируют соответствие характеристик прочности проектным данным. Учитываются также внешние факторы — температура и влажность воздуха, скорость ветра, атмосферное давление.

Этот процесс предваряет приемочные испытания моста — они пройдут в конце года перед запуском движения поездов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уникальная археологическая находка стала причиной изменения маршрута железнодорожной трассы, которая пройдет по Крымскому мосту. 

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.80
0.17 70.96
0.04
Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!

Последние новости

19:32
Трамп прокомментировал ситуацию на турецко-сирийской границе
19:23
Ученые раскрыли простой секрет быстрого похудения
19:14
Бывшая избранница Тимати соблазняет поклонников безупречной фигурой в купальнике
19:05
Строители провели испытания железнодорожной части Крымского моста
18:56
Гоген Солнцев купил жене гроб, а она составила завещание
18:47
В России проверят все золотодобывающие компании

Сейчас читают

«Вот это наряд!» Глюкоза озадачила поклонников фото в бордовых колготках
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев