Строители провели испытания железнодорожной части Крымского моста

Строители Крымского моста начали испытания железнодорожной части переправы. По путям запустили тяжелые технические составы — каждый весит две с половиной тысячи тонн.

Поезда трогаются с места, разгоняются, тормозят и неподвижно стоят — в каждый из этих моментов приборы фиксируют соответствие характеристик прочности проектным данным. Учитываются также внешние факторы — температура и влажность воздуха, скорость ветра, атмосферное давление.

Этот процесс предваряет приемочные испытания моста — они пройдут в конце года перед запуском движения поездов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уникальная археологическая находка стала причиной изменения маршрута железнодорожной трассы, которая пройдет по Крымскому мосту.