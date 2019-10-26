«Все очень грустно»: Авербух объяснил причины неудачного выступления Медведевой

Выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в Канаде было очень неудачным. Об этом и возможных причинах сообщил чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух.

«У Медведевой было очень неудачное выступление и тем оно обиднее, что Женя находится в очень хорошей форме. Она на тренировке показывала чистейшие сильные прокаты», — цитирует его Sport24.

Однако во время соревнований Медведева допустила сразу несколько ошибок. Сначала маленькую на каскаде, затем две серьезные на двойном акселе и тройном лутце.

«Это все очень грустно. Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым», — сожалеет Авербух.

Он не исключил, что плохой результат короткой программы окажет сильное психологическое давление на фигуристку. Причиной неудачи известный спортсмен считает эмоции Медведевой. Ей не удается их обуздать, несмотря на «абсолютно хорошую форму».

«Пока у нее не получается победить свою психологию, эти чувства ее одолевают. <…> Сыграла роль свою психология», — заключил Авербух.

По итогам короткой программы Евгения Медведева занимает шестую строчку с 62,89 балла. Судьи снизили ее оценку из-за ряда ошибок. В частности, российская фигуристка упала с тройного лутца.

Лидирует японка Рика Кихира с оценкой 81,35 балла. За ней идет Ю ен из Южной Кореи (78,22), а замыкает тройку лидеров россиянка Александра Трусова (74,40).

Как сообщал 5-tv.ru, на этой неделе международные соревнования по фигурному катанию также прошли в Лас-Вегасе. На них россиянка Анна Щербакова покорила всех двумя четверными лутцами.