«Спасибо за подарок на День рождения»: Тарасов подал в суд на бывшую жену

Дмитрий Тарасов подал в суд иск против первой жены, матери своей десятилетней дочери Ангелины Оксаны. Об этом сообщила на своей странице в Instagram сама бывшая супруга футболиста, опубликовав скрин страницы сайта Мосгорсуда, из которого следует, что должна явиться к судье 31 октября. Примечательно, что узнала она о предстоящей тяжбе в день своего — 26 октября.

«Спасибо за очередной подарок на день рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд», — написала Оксана.

Instagram @taras2686

В чем суть претензий, она не уточнила, отметив, что адвокат Сергей Жорин уже в курсе происходящего. В интервью интернет-порталу StarHit юрист сказал, что не удивлен и содержание иска выяснит в ближайшие дни.

«Возможно, он хочет уменьшить сумму выплат. Ясно одно — человек в данном случае руководствуется какими-то эмоциями, а не логикой и здравым смыслом», — предположил Жорин.

«Стальных нервов вам!»

«Жесть, мужской поступок!»

«Оксана, все девочки РФ держат за тебя кулачки».

«Спишись уже с Бузовой, пусть она ему подарок сделает, подаст на раздел имущества».

«Да урод он! Эта курица, которая сейчас его жена, не понимает, что будет с ней то же самое!», — подбадривают Оксану Тарасову подписчики.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, первая супруга Дмитрия Тарасова, с которой он развелся в 2011 году, давно пытается взыскать с футболиста долг по алиментам. В июле суд обязал спортсмена выплатить семь миллионов рублей и арестовал его автомобиль и банковские счета, а также запретил выезд за границу. Второй женой Тарасова была Ольга Бузова, третьей — Анастасия Костенко, летом 2018 года у пары родилась дочь Милана, сейчас Анастасия вновь беременна.