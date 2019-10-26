«Круче Джоли»: Сталлоне показал старшую дочь в образе Лары Крофт

Актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне выложил на своей странице в Instagram совместное фото со старшей дочерью Софией. На Хэллоуин девушка пойдет в костюме расхитительницы гробниц Лары Крофт.
«София Сталлоне готовится быть Ларой Крофт расхитительницей гробниц во время Хэллоуина с каким-то странным телохранителем, скрывающимся на заднем плане…» — скромно подписал снимок культовый актер.
Подписчики оказались под большим впечатлением от образа Софии. Они представляли, как мог бы выглядеть кроссовер с участием Лары Крофт и Рэмбо, восхищались красотой 23-летней дочери Сталлоне и сравнивали ее с Анджелиной Джоли, исполнившей эту роль.
«Расхитительница гробниц и папка Рэмбо»
«Никто не может причинить ей вред, пока у нее в углу есть Рэмбо»
«Вау, красивая дочка»
«Круче Джоли»
«Окей, я снова стал фанатом Лары Крофт», — написали пользователи.
Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин воспитывают трех дочерей. Как писал 5-tv.ru, природа не обделила красотой ни одну из дочек Сталлоне. Красоткам даже присвоили награду «Мисс Золотой глобус» в 2016 году.