«Изменить жизнь»: Орешкин напомнил о регистрации на конкурс «Лидеры России»

Регистрация для участия в конкурсе «Лидеры России» завершится через сутки, 27 октября. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который является наставником проекта, напомнил россиянам о возможности подать заявку. Как отметил глава ведомства, решение участвовать в «Лидерах России» может серьезно изменить жизнь каждого конкурсанта.

В качестве примера Орешкин привел одного из заместителей министра, который был победителем этого конкурса. Кроме того, один из талантливых конкурсантов, не занявших первое место, сейчас тоже работает в министерстве — он руководит департаментом по кадрам и развитию персонала. Участникам «Лидеров России», которые представили в рамках конкурса достойные проекты, тоже уделяется внимание.

«Мы и с другими участниками работаем по отдельным проектам, которые в министерстве реализуются, которые влияют на жизнь нашей страны. Поэтому если у ребят и девушек со всей страны есть желание менять жизнь вокруг себя, менять жизнь нашей страны, то участие в конкурсе — это как раз самый лучший способ», — заключил глава Минэкономразвития РФ.

Регистрация участников на конкурс «Лидеры России» закроется 27 октября в 23 часа 59 минут. Подать заявку можно на официальном сайте проекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на конкурс «Лидеры России» уже подано двести тысяч заявок.