  1. Пятый канал
  4. «Изменить жизнь»: Орешкин напомнил о регистрации на конкурс «Лидеры России»

«Изменить жизнь»: Орешкин напомнил о регистрации на конкурс «Лидеры России»

, 17:28 Видео 9

Глава Минэкономразвития РФ и наставник проекта напомнил, что до окончания регистрации остались всего сутки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Гунеев, 5-tv.ru

Регистрация для участия в конкурсе «Лидеры России» завершится через сутки, 27 октября. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который является наставником проекта, напомнил россиянам о возможности подать заявку. Как отметил глава ведомства, решение участвовать в «Лидерах России» может серьезно изменить жизнь каждого конкурсанта.

В качестве примера Орешкин привел одного из заместителей министра, который был победителем этого конкурса. Кроме того, один из талантливых конкурсантов, не занявших первое место, сейчас тоже работает в министерстве — он руководит департаментом по кадрам и развитию персонала. Участникам «Лидеров России», которые представили в рамках конкурса достойные проекты, тоже уделяется внимание.

«Мы и с другими участниками работаем по отдельным проектам, которые в министерстве реализуются, которые влияют на жизнь нашей страны. Поэтому если у ребят и девушек со всей страны есть желание менять жизнь вокруг себя, менять жизнь нашей страны, то участие в конкурсе — это как раз самый лучший способ», — заключил глава Минэкономразвития РФ.

Регистрация участников на конкурс «Лидеры России» закроется 27 октября в 23 часа 59 минут. Подать заявку можно на официальном сайте проекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на конкурс «Лидеры России» уже подано двести тысяч заявок.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Последние новости

17:28
«Изменить жизнь»: Орешкин напомнил о регистрации на конкурс «Лидеры России»
17:14
«У них такая любовь»: Боярская рассказала о взаимоотношения сыновей
17:00
Путин и Макрон обсудили по телефону меморандум по Сирии
16:46
Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака
16:32
«Любила темненьким»: флирт Прохора Шаляпина с Аленой Кравец попал на видео
16:24
11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Сейчас читают

«Все очень грустно»: Авербух объяснил причины неудачного выступления Медведевой
Гороскоп на 26 октября: Львы, срочно позвоните родным!
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев