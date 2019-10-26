Поиски самолета с председателем федерации СЛА на борту приостановлены в Прикамье

Поиски частного самолета Cessna 172, за штурвалом которого находился председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, приостановлены из-за наступления темного времени суток. Облет территории предполагаемого места аварийной посадки вертолетом Ми-8 результатов не принес.

Поисково-спасательная операция будет возобновлена 27 октября в 06:30 по московскому времени. К ней будут привлечены спасатели МЧС и пермской краевой службы спасения, а также добровольцы.

Геннадий Белоглазов вылетел за штурвалом Cessna 172 с аэродрома деревни Нижнее городище Частинского района Пермского края в 09:30 по московскому времени в направлении поселка Фролы Пермского района. В настоящий момент информации о судьбе пилота и посадке воздушного судна нет. Телефон председателя Федерации СЛА недоступен. ФСБ проводит определение местоположения абонента по данным базовых станций мобильной связи.

Геннадий Белоглазов — советский самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР и мира, мастер спорта СССР международного класса. Член Федерации спортивного и боевого самбо Пермского края. Председатель Федерации СЛА Пермского края. Чемпион России в классе двухместных микросамолетов, обладатель Кубка России по СЛА-мото, мастер спорта России по дельталетному спорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет пропал в Пермском крае.