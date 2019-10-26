  1. Пятый канал
  4. Поиски самолета с председателем федерации СЛА на борту приостановлены в Прикамье

Поиски самолета с председателем федерации СЛА на борту приостановлены в Прикамье

, 19:20 82

Геннадий Белоглазов вылетел на частном Cessna 172 с аэродрома в Частинском районе. Вскоре воздушное судно пропало с экранов радара.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Игорь Онучин

Поиски частного самолета Cessna 172, за штурвалом которого находился председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, приостановлены из-за наступления темного времени суток. Облет территории предполагаемого места аварийной посадки вертолетом Ми-8 результатов не принес.

Поисково-спасательная операция будет возобновлена 27 октября в 06:30 по московскому времени. К ней будут привлечены спасатели МЧС и пермской краевой службы спасения, а также добровольцы.

Геннадий Белоглазов вылетел за штурвалом Cessna 172 с аэродрома деревни Нижнее городище Частинского района Пермского края в 09:30 по московскому времени в направлении поселка Фролы Пермского района. В настоящий момент информации о судьбе пилота и посадке воздушного судна нет. Телефон председателя Федерации СЛА недоступен. ФСБ проводит определение местоположения абонента по данным базовых станций мобильной связи.

Геннадий Белоглазов — советский самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР и мира, мастер спорта СССР международного класса. Член Федерации спортивного и боевого самбо Пермского края. Председатель Федерации СЛА Пермского края. Чемпион России в классе двухместных микросамолетов, обладатель Кубка России по СЛА-мото, мастер спорта России по дельталетному спорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет пропал в Пермском крае.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Последние новости

20:28
Перед смертью Пугачева из «Бурановских бабушек» боролась с тяжелой болезнью
19:56
Конор МакГрегор ответил отцу Нурмагомедова: «Смеюсь над водоносом Махачевым»
19:33
В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию
19:20
Поиски самолета с председателем федерации СЛА на борту приостановлены в Прикамье
19:05
Не стало Пугачевой из «Бурановских бабушек»
19:04
Фото: Тимати оставил только что родившую Решетову ради поездки на Мальдивы

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября
«Все очень грустно»: Авербух объяснил причины неудачного выступления Медведевой
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев