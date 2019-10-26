Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае

Легкомоторный самолет пропал с радаров после вылета с аэродрома в Частинском муниципальном районе Пермского края около 11.30 утра по местному времени.

Как стало известно 5-tv.ru, на борту находился только пилот — член Федерации спортивного и боевого самбо Пермского края, чемпион России в классе двухместных микросамолетов Геннадий Белоглазов. Предположительно это был частный самолет Cessna 172.

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В настоящее время ФСБ проводит биллинг местоположения пилота по его номеру телефона. Обстоятельства произошедшего уточняются.