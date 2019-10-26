Конор МакГрегор ответил отцу Нурмагомедова: «Смеюсь над водоносом Махачевым»

Звезда UFC Конор МакГрегор, который уже третьи сутки эпатирует публику в Москве, ответил в Twitter отцу своего заклятого врага Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов предложил ирландцу сразиться с одним из своих подопечных, 27-летним Исламом Махачевым. При этом прославленный тренер сразу расписал план на бой: в первом раунде МакГрегора ждет тяжелая борьба в партере, во втором — смешанный стиль, а в третьем все закончится доминированием дагестанского бойца в стойке.

Instagram @abdulmanap.nurmagomedov

МакГрегор ответил в Twitter, что уважает Абдулманапа как тренера, но не собирается биться со «стероидным обманщиком» и смеется над «водоносом Махачевым».

Twitter / Conor McGregor

В России ирландский спортсмен намерен провести неделю. Все это время возле здания Ritz Carlton в Москве, видимо, будут дежурить дагестанские фанаты, намеренные отомстить МакГрегору за оскорбления на пресс-конференции.