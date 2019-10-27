В РФ хотят упростить процедуру банкротства. К каким проблемам это приведет?

В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5%. Это минимальное значение за шесть лет. Все сразу заговорили о том, что теперь кредиты станут еще доступней. И в это же время в Госдуме предложили еще больше упростить процедуру банкротства граждан. Получается, что бери кредиты и ничего не бойся.

Тут стоит задуматься. Банки далеко не дураки и работать себе в убыток не будут. Любые риски от невозврата они закладывают в стоимость кредита. Кто-то где-то обанкротился и вот уже ваша будущая ставка, тех кто привык платить исправно, подросла на несколько десятых процента. А теперь представьте, если инициатива депутатов будет принята и миллионы люди начнут банкротиться по упрощенной схеме?

А еще не забывайте про мошенников. Они будут брать кредиты и банкротиться, уходя от ответственности. Так что пока вопросов больше, чем ответов. Корреспондент МИЦ «Известия» Екатерина Иванова оценила, чем чреваты новые изменения.

Кредит едва не свел Люцию Шамсутдинову в могилу. 600 тысяч взяла, чтобы помочь сыну. Он попал в ДТП и, как виновник, должен был выплатить солидную компенсацию. Половину долга женщина погасить успела. Вкалывала на трех работах. Пока не заработала инвалидность — тогда от безысходности и набрала кредитных карт. Лицом к лицу встретилась с коллекторами. И сама не заметила, как оказалась должна уже миллион.

Люция Шамсутдинова: «У меня арестовали счета. Выплачивали только прожиточный минимум».

Суд встал на сторону Шамсутдиновой. Все долги списали.

Павел Соловьев понабрал кредитов, чтобы оплатить лечение в весьма сомнительном медицинском центре. Пенсионера запугали несуществующими диагнозами. В итоге оказался должен полмиллиона. Начать жизнь с чистого листа помогла процедура банкротства.

Павел Соловьев: «Буквально мне, можно сказать, спасли жизнь. Я был в полном тупике».

Закону о банкротстве всего четыре года. Тем не менее услуга пользуется огромным спросом. Из желающих списать долги выстаиваются очереди. Если в 2015-м таких дел было всего девять с небольшим тысяч, сегодня с начала года уже почти 60. На время разбирательства блокируются все счета. Запрещен выезд за границу. Все имущество будет описано и продано. Исключение — единственное жилье. Выставить на улицу просто не имеют права. А вот если квартира в ипотеке — она тоже пойдет с молотка. Кстати, алименты придется платить в любом случае.

Андрей Логвинович, заведующий кафедрой антикризисного управления и финансового выздоровления Международного банковского института: «Процедура банкротства — это во всем мире исключительный способ реструктурировать долг, но никак не освободиться от него. В России это способ не платить. Ну, это нонсенс».

Тем не менее в Госдуме решили пойти еще дальше и предложили упростить механизм списания долгов. Даже в суд можно будет не ходить. Процедура станет бесплатной. Сейчас поход к юристу обойдет в 150—200 тысяч рублей. Неподъемная сумма для человека, который итак в долговой яме. Замкнутый круг.

Николай Николаев, председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям: «Такая упрощенная процедура нами предлагается к осуществлению только один раз в жизни. Если человек не был еще банкротом, если действительно он столкнулся с такой ситуацией, если у него долг от 50 тысяч до полумиллиона рублей. Если у него нет имущества, нет дохода».

Вот, например, Анатолий Васильевич Фрущак. Типичный банкрот с трехэтажной пятикомнатной квартирой. Он занял и решил не отдавать почти 14 миллионов рублей. Долго доказывал, что сам скоро пойдет по миру. Жить совсем не на что. Но как только запахло жареным и роскошные хоромы едва не выставили на торги, деньги чудесным образом нашлись.

Юлия Никишина, адвокат: «Появилось третье лицо в деле, которое единоразово оплатило весь долг».

Николай Андреев: «Должник Тихонов Максим Васильевич. Задолженность 1 миллион 185 тысяч 315 рублей. Это он кому-то должен. Мне-то 450».

А вот и еще полмиллиона. Очередной охотник за легкими деньгами платить по счетам не намерен. Директор некого ООО обещал Николаю Андрееву построить дом мечты. Взял аванс 450 тысяч рублей и пропал. А когда дело дошло до суда, решил объявить себя банкротом. Причем действовал по всей стране. Обманутые клиенты создают в соцсетях целые группы.

Николай Андреев: «Он гол как сокол. Несмотря на то, что он имеет несколько квартир, машины, у него есть дача очень дорогая».

Схема стандартная, говорят эксперты. Все имущество мошенники переписывают на родственников. Счета в банках надежно прячут. А кредиты, как правило, получают по поддельным документам.

Ренат Курбанов, следователь МВД в нулевых, адвокат: «Проплатив один, два, три месяца эти люди выходят на процедуру банкротства, то есть суть схемы в том, что эти люди намереваются похитить денежные средства еще на стадии получения кредита».

Банки, разумеется, в накладе не останутся. За того предприимчивого парня заплатят законопослушные граждане. Все риски заложат в ставки по кредитам, которые, что вполне логично, поползут вверх.

Хотя, казалось бы, куда уже больше. Предложение об упрощении механизма списания долгов пока на стадии рассмотрения. Депутаты ждут отзыв правительства. Слишком высоки риски фиктивного банкротства.

В конце концов, действующее законодательство уже позволяет выбраться из долговой ямы. Пенсионеры и те научились отстаивать свои права. Одно «но» — взаймы лет пять еще точно не дадут. Хотя, может, оно и к лучшему. Согласно статистике, кредиторам удается вытрясти из неплательщиков только один рубль из 30.

Ранее Максим Орешкин назвал опасность снижения процентной ставки ниже 3%.