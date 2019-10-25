Центральный банк РФ снизил ключевую ставку до 6,5% годовых

Центральный банк Российской Федерации впервые с 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентов. В Банке России объявили, что теперь она равна 6,5%.

«Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,50% годовых», —говорится в сообщении Центробанка России.

В сентябре 2019 года в правительственном органе под председательством Эльвиры Набиуллиной заявили, что не собираются останавливаться на достигнутом. Тогда ключевая ставка равнялась 7% и это было самым низким ее значением с апреля 2014 года. На ближайшей встрече совета директоров ЦБ РФ будет принято решение о целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие кредитные учреждения берут денежные средства у Центрального банка России. От нее напрямую зависит процент, под который обычный банк выдаст кредит гражданину. Также ключевая ставка ЦБ РФ оказывает влияние на инфляцию — по состоянию на 21 октября составляющую 3,8%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза. Теперь заемщик должен потратить на погашение кредита в среднем одиннадцать своих зарплат.